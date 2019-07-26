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РИА Новости

Временного поверенного в делах Литвы вызвали в МИД Белоруссии

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 26 июл – РИА Новости. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы и выразил ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования "под надуманным предлогом", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Двадцать шестого июля 2019 года в министерство иностранных дел республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской республики в республике Беларусь, которому был заявлен протест", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, основанием стало вмешательство правительства Литвы в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности".
"В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта. Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере", - отметили в пресс-службе.
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В белорусском МИД добавили, что такие действия литовской стороны "базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран".
Подробности коммерческого проекта, из которого была исключена белорусская компания, ведомство не приводит. Однако, как сообщает портал tut.by, ранее литовские спецслужбы не допустили альянс каунасской компании KRS и ее белорусского партнера "Белтрубопроводстрой" к дальнейшей борьбе за контракт на строительство 165-километрового газопровода между Литвой и Польшей.
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