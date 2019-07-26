Временного поверенного в делах Литвы вызвали в МИД Белоруссии

МИНСК, 26 июл – РИА Новости. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы и выразил ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования "под надуманным предлогом", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Двадцать шестого июля 2019 года в министерство иностранных дел республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской республики в республике Беларусь, которому был заявлен протест", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, основанием стало вмешательство правительства Литвы в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности".

"В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта. Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере", - отметили в пресс-службе.

В белорусском МИД добавили, что такие действия литовской стороны "базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран".