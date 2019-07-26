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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани оценили эффект от понижения НДС на фрукты и ягоды

Вчера, 18:54
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника, выращенная в питомнике
Клубника, выращенная в питомнике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 26 июл - РИА Новости. Пониженная ставка НДС для фруктов и ягод способствует развитию садоводческих предприятий на Кубани и увеличению урожая и продаж, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий пониженную ставку НДС в 10% для фруктов и ягод и отменяющий льготу для пальмового масла - ставка налога вырастет до стандартных 20%. Изначально документ предусматривал только снижение до 10% с 20% ставки НДС на фрукты и ягоды, включая виноград, независимо от места их производства. Во втором чтении он пополнился нормой об увеличении ставки НДС на пальмовое масло до 20% с 10%.

"Благодаря этому решению садоводческие предприятия края смогут направить высвободившиеся средства на развитие отрасли, закладку садов интенсивного типа, строительство современных фруктохранилищ. Краснодарский край одним из первых в стране выступал с этой инициативой, и мы благодарны, что нас услышали", - пояснил Кондратьев.

Он подчеркнул, что сегодня садоводство – одна из самых капиталоемких отраслей сельского хозяйства. И поэтому в условиях импортозамещения основная задача – нарастить собственное производство.
"У Краснодарского края есть все возможности, чтобы наращивать производства, яблок, черешни, сливы. А дополнительная налоговая нагрузка негативно бы сказывалась на финансовом состоянии предприятий", - добавил губернатор.
По его словам, при этом край все также будет оказывать господдержку садоводческим предприятиям. И благодаря снижению налоговой ставки, субсидии станут еще более экономически эффективными, помогут повысить рентабельность и производство плодово-ягодной продукции.
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"Понятно, что для бюджета государства уменьшение налога на прибыль – не всегда экономически выгодное решение. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны – поступления в бюджет в будущем будут компенсированы за счет увеличения объемов производства и продаж продукции", - заявил глава Кубани.
Предполагается, что закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Для данного налога это квартал, поэтому не раньше 1 октября 2019 года.
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