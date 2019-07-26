На Кубани оценили эффект от понижения НДС на фрукты и ягоды

СОЧИ, 26 июл - РИА Новости. Пониженная ставка НДС для фруктов и ягод способствует развитию садоводческих предприятий на Кубани и увеличению урожая и продаж, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий пониженную ставку НДС в 10% для фруктов и ягод и отменяющий льготу для пальмового масла - ставка налога вырастет до стандартных 20%. Изначально документ предусматривал только снижение до 10% с 20% ставки НДС на фрукты и ягоды, включая виноград, независимо от места их производства. Во втором чтении он пополнился нормой об увеличении ставки НДС на пальмовое масло до 20% с 10%.

"Благодаря этому решению садоводческие предприятия края смогут направить высвободившиеся средства на развитие отрасли, закладку садов интенсивного типа, строительство современных фруктохранилищ. Краснодарский край одним из первых в стране выступал с этой инициативой, и мы благодарны, что нас услышали", - пояснил Кондратьев.

Он подчеркнул, что сегодня садоводство – одна из самых капиталоемких отраслей сельского хозяйства. И поэтому в условиях импортозамещения основная задача – нарастить собственное производство.

"У Краснодарского края есть все возможности, чтобы наращивать производства, яблок, черешни, сливы. А дополнительная налоговая нагрузка негативно бы сказывалась на финансовом состоянии предприятий", - добавил губернатор.

По его словам, при этом край все также будет оказывать господдержку садоводческим предприятиям. И благодаря снижению налоговой ставки, субсидии станут еще более экономически эффективными, помогут повысить рентабельность и производство плодово-ягодной продукции.

"Понятно, что для бюджета государства уменьшение налога на прибыль – не всегда экономически выгодное решение. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны – поступления в бюджет в будущем будут компенсированы за счет увеличения объемов производства и продаж продукции", - заявил глава Кубани.