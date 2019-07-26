В ЕР поддержали идею о наказании за осквернение памятников истории России

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Единая Россия" поддержала предложение министерства обороны РФ ввести уголовную ответственность за осквернение памятников российской истории, сообщил секретарь Севастопольского регионального отделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Речь идет о поправке в Уголовный кодекс, предусматривающей в качестве наказания за покушение на символы воинской славы штраф, принудительные работы или лишение свободы. Второй законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию всех причастных к таким действиям лиц, а также создание списка иностранных граждан, причастных к покушению на российские памятники за рубежом. Мы могли бы назвать его "Списком Кузнецова", в честь нашего великого разведчика, памятник которому снесли на западе Украины, или "Списком Ватутина", - заявил Саблин на заседании внутрипартийной площадки ЕР "Единство и суверенитет".

Саблин уточнил, что, согласно инициативе министерства обороны РФ, за осквернение памятников предлагается лишать свободы на срок до 5 лет.

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в свою очередь добавил, что законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.

"В законопроекте прописываются меры не только по отношению к людям, которые инициируют деструктивные, антироссийские действия, причастны к уничтожению, повреждению и осквернению (памятников), но и к тем, кто ведет пропагандистскую деятельность, содержащую призывы к осквернению и повреждению памятников, к тем, чьи действия способствуют их уничтожению и повреждению", – объяснил Ильницкий.