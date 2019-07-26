Путин запретил работать машинистами поездов людям, причастным к терроризму

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете брать на работу в РЖД, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, людей из перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, соответствующий Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете брать на работу в РЖД, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, людей из перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон "О железнодорожном транспорте в РФ".

"На работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, не принимаются лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В случае включения в данный перечень работника, выполняющего такую работу, трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя", - говорится в тексте закона.

Документ был подготовлен для повышения безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Поправками также предусматривается делегирование права выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, по аналогии с другими видами транспортных средств (автомобиль, маломерное судно, снегоход и др.), где выдача осуществляется органами государственного надзора.