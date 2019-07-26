Дождей в охваченных лесными пожарами районах Сибири пока не ожидается

КОШ-АГАЧ, 26 июл - РИА Новости. Дефицит осадков будет наблюдаться в Сибири, где бушуют природные пожары, до середины следующей недели, сообщает Авиалесоохрана.

"По прогнозным данным, с 26 по 31 июля дефицит осадков ожидается по юго-востоку Республики Саха (Якутия), северо-востоку Иркутской области, юго-западу Красноярского края", - говорится в сообщении.

Кроме того, температура воздуха достигнет 30-32 градусов на западе и в центре Якутии, севере Иркутской области, востоке Эвенкийского района Красноярского края.