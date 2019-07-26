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РИА Новости

Дождей в охваченных лесными пожарами районах Сибири пока не ожидается

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Сибири
Лесные пожары в Сибири
© РИА Новости / Яков Андреев
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КОШ-АГАЧ, 26 июл - РИА Новости. Дефицит осадков будет наблюдаться в Сибири, где бушуют природные пожары, до середины следующей недели, сообщает Авиалесоохрана.
"По прогнозным данным, с 26 по 31 июля дефицит осадков ожидается по юго-востоку Республики Саха (Якутия), северо-востоку Иркутской области, юго-западу Красноярского края", - говорится в сообщении.
Кроме того, температура воздуха достигнет 30-32 градусов на западе и в центре Якутии, севере Иркутской области, востоке Эвенкийского района Красноярского края.
"Ветровая нагрузка с порывами до 17-19 м/с ожидается по северо-западу Красноярского края, северу Республики Саха (Якутия), югу Иркутской области. Повышенная вероятность возникновения гроз ожидается по территории Иркутской области, югу Якутии", - уточняет ведомство.
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