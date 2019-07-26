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РИА Новости

В Подмосковье завершили следствие по делу отравления более ста школьников

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Завершено расследование дела в отношении экс-директора кадетской школы в Подмосковье и еще двух человек, обвиняемых в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем отравление более 100 воспитанников и еще 32 посетителей обеденного зала в 2018 году, сообщает в пятницу Следственный комитет России.
"Завершено расследование уголовного дела о массовом отравлении учащихся и работников муниципального образовательного учреждения "Кадетская школа муниципального образования городской округ Люберцы Московской области", - говорится в сообщении.
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Обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предъявлено бывшему директору кадетской школы Марине Смирновой, руководителю коммерческой организации "Огонек" Марине Дежковой и заведующей производством Анне Терехиной.
По версии следствия, Смирнова, Дежкова и Терехина при организации горячего питания в школе допустили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В результате этого в январе 2018 года произошло массовое заболевание сальмонеллезом 105 обучающихся и 32 посетителей обеденного зала, напомнили в СК.
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"В частности, Смирнова не создала бракеражную комиссию, которая предназначена для контроля за качеством и правильностью приготовления пищи. Терехина при отсутствии контроля со стороны Дежковой создала антисанитарные условия на пищеблоке, где готовилась еда для учащихся школы, с нарушением технологического процесса приготовила пищу, послужившую одним из факторов передачи сальмонеллеза, а также не отбирала суточные пробы", - выяснили следователи.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, добавили в СК.
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Следственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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