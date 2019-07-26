В Подмосковье завершили следствие по делу отравления более ста школьников

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Завершено расследование дела в отношении экс-директора кадетской школы в Подмосковье и еще двух человек, обвиняемых в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем отравление более 100 воспитанников и еще 32 посетителей обеденного зала в 2018 году, сообщает в пятницу Следственный комитет России.

"Завершено расследование уголовного дела о массовом отравлении учащихся и работников муниципального образовательного учреждения "Кадетская школа муниципального образования городской округ Люберцы Московской области", - говорится в сообщении.

Обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предъявлено бывшему директору кадетской школы Марине Смирновой, руководителю коммерческой организации "Огонек" Марине Дежковой и заведующей производством Анне Терехиной.

По версии следствия, Смирнова, Дежкова и Терехина при организации горячего питания в школе допустили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В результате этого в январе 2018 года произошло массовое заболевание сальмонеллезом 105 обучающихся и 32 посетителей обеденного зала, напомнили в СК.

"В частности, Смирнова не создала бракеражную комиссию, которая предназначена для контроля за качеством и правильностью приготовления пищи. Терехина при отсутствии контроля со стороны Дежковой создала антисанитарные условия на пищеблоке, где готовилась еда для учащихся школы, с нарушением технологического процесса приготовила пищу, послужившую одним из факторов передачи сальмонеллеза, а также не отбирала суточные пробы", - выяснили следователи.