Эксперт предупредил о последствиях лесных пожаров в России

"На сегодняшний день ситуация с лесными пожарами хуже, чем в прошлом году, но насколько хуже – это станет понятно в конце года. Если леса в Сибири продолжат гореть такими темпами – в ближайшие годы придётся сократить объемы вырубки. Это уже очевидно. По данным независимой космической съёмки, за 20 лет наблюдений в среднем огонь проходит 10 миллионов гектаров хозяйственных лесов каждый год, это огромные цифры", - сказал Кобяков.