Эксперт предупредил о последствиях лесных пожаров в России

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке способны в ближайшее время привести к сокращению вырубки древесины, сообщил РИА Новости координатор лесной программы Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.
По словам эксперта, от пожаров в России страдают в основном хозяйственные леса.
"На сегодняшний день ситуация с лесными пожарами хуже, чем в прошлом году, но насколько хуже – это станет понятно в конце года. Если леса в Сибири продолжат гореть такими темпами – в ближайшие годы придётся сократить объемы вырубки. Это уже очевидно. По данным независимой космической съёмки, за 20 лет наблюдений в среднем огонь проходит 10 миллионов гектаров хозяйственных лесов каждый год, это огромные цифры", - сказал Кобяков.
По его словам, на данный момент в России горят леса в Приангарском районе, где ведутся основные лесозаготовительные работы.