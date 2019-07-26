Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T18:02Z
https://ria.ru/20190726/1556919559.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153199/39/1531993934_0:123:1500:967_1036x0_80_0_0_f63743d3d22787ca12f0da9724cc30b8.jpg
РИА Новости

В ряде российских регионов пройдет эксперимент по квотированию выбросов

Вчера, 18:02
212
© РИА Новости / Алексей МальгавкоЧелябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил снизят выбросы в атмосферу на 20% до 2024 г
Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил снизят выбросы в атмосферу на 20% до 2024 г
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал правительственный закон о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года. Эксперимент планируется проводить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в городских поселениях Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Речь идет о городах, которые испытывают "серьезное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей", пояснял глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Вчера, 14:15
В Татарстане возникла дымовая мгла из-за пожаров в Сибири
До 1 мая 2020 года будут проводиться сводные расчеты, до 1 августа 2020 года - расчет и оценка рисков для здоровья человека, до 1 ноября 2020 года должен быть утвержден перечень квотируемых объектов и установлены квоты выбросов, до 1 марта 2021 года - проведена актуализация комплексных планов. Закон также определяет понятие загрязняющих веществ, прописывает правила проведения расчетов и внеплановых проверок.
Бурматов пояснял, что Росприроднадзор проведет замеры загрязненности атмосферного воздуха в жилых секторах, а на основании полученных данных Роспотребнадзор проанализирует воздействие тех или иных веществ на здоровье человека. После этого будут выработаны квоты по выбросу вредных веществ для каждого предприятия-загрязнителя. По словам депутата, даже если у компаний не превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, все равно будут установлены те квоты, которые позволят заставить предприятия снизить выбросы.
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
25 июля, 15:13
Вырубки леса для расширения БАМа не должны вредить Байкалу, заявили в ГД
План целевых показателей будет утверждаться совместно с руководством региона, участвующего в эксперименте. При этом глава субъекта будет нести персональную ответственность за недостижение обозначенных показателей.
После установления квот выбросов власти региона должны будут в срок, не превышающий трех месяцев, разработать предложения по актуализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, включенных в комплексные планы. В эти же сроки юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на квотируемых объектах, должны разработать план мероприятий по достижению квот выбросов.
Покупатель в супермаркете
25 июля, 13:51
Россия занимает 38 место в мире по экспорту "зеленых" товаров
210002
Обсудить 0
РосприроднадзорВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Гордеев поручил ускорить передачу Россельхознадзору контроля за пестицидами
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон об упрощении идентификации клиентов страховщиков
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о выплате стипендий при блокировке счетов вуза
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о совершенствовании условий ведения деятельности в ТОР
Лента
новостей
США добавили четыре кубинских организаций в "черный список"
В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя
В Казани задержали мужчину, управлявшего автомобилем с ребенком на руках
Пункт продажи лотерейных билетов
Путин наделил ФНС правом выявлять организаторов незаконных лотерей
Авиапожарный парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара
В Авиалесоохране рассказали о сложностях в тушении лесных пожаров в Сибири
Путин в десять раз поднял штраф за нарушение судоводителями правил плавания
Королевские военно-воздушные силы Камбоджи
Власти Камбоджи опровергли данные о базе ВМС Китая в стране
Яндекс и Mail.ru планируют отнести к значимым информационным ресурсам
Министр энергетики РФ Александр Новак
Москва выступает за то, чтобы Киев напрямую покупал российский газ
В Челябинске автобус протаранил Porsche
Единый день голосования в России
В Петербурге выявили около 360 нарушений закона муниципальными избиркомами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Правительство одобрило проект о нарушениях ПДД крупным транспортом
10:24В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
Лента новостейМолния