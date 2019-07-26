В ряде российских регионов пройдет эксперимент по квотированию выбросов

Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил снизят выбросы в атмосферу на 20% до 2024 г

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал правительственный закон о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года. Эксперимент планируется проводить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в городских поселениях Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Речь идет о городах, которые испытывают "серьезное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей", пояснял глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

До 1 мая 2020 года будут проводиться сводные расчеты, до 1 августа 2020 года - расчет и оценка рисков для здоровья человека, до 1 ноября 2020 года должен быть утвержден перечень квотируемых объектов и установлены квоты выбросов, до 1 марта 2021 года - проведена актуализация комплексных планов. Закон также определяет понятие загрязняющих веществ, прописывает правила проведения расчетов и внеплановых проверок.

Бурматов пояснял, что Росприроднадзор проведет замеры загрязненности атмосферного воздуха в жилых секторах, а на основании полученных данных Роспотребнадзор проанализирует воздействие тех или иных веществ на здоровье человека. После этого будут выработаны квоты по выбросу вредных веществ для каждого предприятия-загрязнителя. По словам депутата, даже если у компаний не превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, все равно будут установлены те квоты, которые позволят заставить предприятия снизить выбросы.

План целевых показателей будет утверждаться совместно с руководством региона, участвующего в эксперименте. При этом глава субъекта будет нести персональную ответственность за недостижение обозначенных показателей.