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РИА Новости

США добавили четыре кубинских организаций в "черный список"

Вчера, 17:48
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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Госдепартамент США в пятницу сообщил о добавлении в "черный список" четырех кубинских организаций, находящихся под контролем вооруженных сил страны.
"Госдепартамент по-прежнему привержен тому, чтобы американские средства напрямую не поддерживали аппарат государственной безопасности Кубы, который не только нарушает права человека на Кубе, но и экспортирует эти репрессии в Венесуэлу для поддержки коррумпированного режима (президента Николаса) Мадуро", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в ведомстве, в соответствии с меморандумом президента США об "укреплении политики Соединенных Штатов в отношении Кубы" от июня 2017 года, правительство США в целом запрещает "прямые финансовые операции с включенными в перечень юридическими лицами, поскольку они будут непропорционально выгодны кубинским военным, разведывательным службам и службам безопасности или военнослужащим за счет кубинского народа или частных предприятий на Кубе".
Как следует из "черного списка", опубликованного в Федеральном регистре США, под ограничения повали две гостиницы (Hotel Palacio Cueto и Cayo Guillermo Resort Kempinski) и два издательства (Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara и Departamento de Seguridad del Estado Editorial Capitán San Luis).
В госдепартаменте также напомнили, что решение принято в день 60-летия революции на Кубе.
После революции отношения между странами были разорваны и начали восстанавливаться лишь в 2015 году при президенте США Бараке Обаме. Однако администрация Дональда Трампа взяла курс на замораживание отношений и усиление санкций против Кубы из-за ситуации вокруг Венесуэлы.
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24 июля, 19:36
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