Путин в десять раз поднял штраф за нарушение судоводителями правил плавания

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки, увеличивающие в десять раз штрафы за нарушение правил плавания судоводителями, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В статье 11.7 а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: "влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от шести месяцев до одного года", - говорится в тексте закона.

Ранее статья 11.7 КоАП предусматривала штраф за нарушение правил плавания судоводителями в размере от 500 до 1000 рублей.

Также подписанный закон вводит наказание за повторное подобное нарушение за год - наказание за него удваивается - штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей, а лишение права управления судном накладывается на срок от 1 до 2 лет.