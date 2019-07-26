Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T17:45Z
https://ria.ru/20190726/1556918863.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Путин в десять раз поднял штраф за нарушение судоводителями правил плавания

Вчера, 17:45
728
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки, увеличивающие в десять раз штрафы за нарушение правил плавания судоводителями, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В статье 11.7 а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: "влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от шести месяцев до одного года", - говорится в тексте закона.
Ранее статья 11.7 КоАП предусматривала штраф за нарушение правил плавания судоводителями в размере от 500 до 1000 рублей.
Также подписанный закон вводит наказание за повторное подобное нарушение за год - наказание за него удваивается - штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей, а лишение права управления судном накладывается на срок от 1 до 2 лет.
Морской вокзал в Сочи
8 июля, 15:17
В Сочи участятся проверки безопасности пляжей после ЧП с катером в Джубге
Закон вступил в силу с момента опубликования.
1501004
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Пункт продажи лотерейных билетов
Путин наделил ФНС правом выявлять организаторов незаконных лотерей
РИА
Новости
Мусор, подлежащий вывозу для дальнейшей переработки
Путин разрешил освобождать региональных "мусорных" операторов от НДС
Дрон на закате солнца
В России в десять раз подняли штрафы за полеты дронов над запретными зонами
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о заходе иностранных туристских судов в ДФО и Арктику
Министр энергетики РФ Александр Новак
Москва выступает за то, чтобы Киев напрямую покупал российский газ
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники в Румынии
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа
Паспорт гражданина России
Путин подписал закон об упрощенной выдаче паспортов, изъятых из-за ошибок
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин подписал закон о единой госсистеме обращения с опасными отходами
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон об упрощении идентификации клиентов страховщиков
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о выплате стипендий при блокировке счетов вуза
Автомобиль Следственного комитета РФ
Путин наделил Следственный комитет правом судебной экспертизы
Яндекс и Mail.ru планируют отнести к значимым информационным ресурсам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Правительство одобрило проект о нарушениях ПДД крупным транспортом
10:24В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
Лента новостейМолния