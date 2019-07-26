Власти Камбоджи опровергли данные о базе ВМС Китая в стране

БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Официальный представитель правительства Камбоджи назвал информацию Wall Street Journal и других западных изданий о секретном соглашении, по которому Камбоджа якобы предоставила свою военно-морскую базу Китаю на 30 лет, "худшим примером фальшивой новости", сообщает в пятницу интернет-версия газеты Официальный представитель правительства Камбоджи назвал информацию Wall Street Journal и других западных изданий о секретном соглашении, по которому Камбоджа якобы предоставила свою военно-морскую базу Китаю на 30 лет, "худшим примером фальшивой новости", сообщает в пятницу интернет-версия газеты Phnom Penh Post

Ряд западных СМИ в течение последнего времени регулярно публиковали материалы о вероятности предоставления Камбоджей своей основной военно-морской базы Реам в районе города Сиануквиль Китаю. 22 июля газета Wall Street Journal сообщила о наличии секретного договора между Камбоджей и КНР об использовании китайскими военно-морскими силами этой базы сроком на 30 лет.

"Эти безосновательные обвинения – худший пример фальшивой новости, они затрагивают репутацию Камбоджи. Правительство считает подобные негативные сфабрикованные новости политическими по натуре. Их появление совершенно неприемлемо с точки зрения лидеров и народа Камбоджи", - заявил на пресс-конференции в Пномпене официальный представитель правительства Камбоджи Пхай Сипхан, слова которого цитирует издание.

Он добавил, что Камбоджа, как полностью суверенное государство, никогда не допустит вмешательства иностранцев в ее внутренние дела.

Выступивший на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны Камбоджи Чум Сочеат напомнил присутствующим, что министр обороны Камбоджи Теа Бан разрешил группе иностранных журналистов посетить базу Реам в провинции Преах Сианук, чтобы самим удостовериться в ложности информации об использовании базы китайскими военно-морскими силами. Сообщения, опубликованные в последние дни, представитель министерства назвал "непрофессиональной журналистикой".

"Мы никогда не заключали соглашения, о котором говорится в этих сообщениях иностранных СМИ", - заявил он.