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РИА Новости

Власти Камбоджи опровергли данные о базе ВМС Китая в стране

Вчера, 17:37
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© AP Photo / Heng SinithКоролевские военно-воздушные силы Камбоджи
Королевские военно-воздушные силы Камбоджи
© AP Photo / Heng Sinith
Королевские военно-воздушные силы Камбоджи. Архивное фото
БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Официальный представитель правительства Камбоджи назвал информацию Wall Street Journal и других западных изданий о секретном соглашении, по которому Камбоджа якобы предоставила свою военно-морскую базу Китаю на 30 лет, "худшим примером фальшивой новости", сообщает в пятницу интернет-версия газеты Phnom Penh Post.
Ряд западных СМИ в течение последнего времени регулярно публиковали материалы о вероятности предоставления Камбоджей своей основной военно-морской базы Реам в районе города Сиануквиль Китаю. 22 июля газета Wall Street Journal сообщила о наличии секретного договора между Камбоджей и КНР об использовании китайскими военно-морскими силами этой базы сроком на 30 лет.
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В Китае опровергли сообщения об использовании военной базы в Камбодже
"Эти безосновательные обвинения – худший пример фальшивой новости, они затрагивают репутацию Камбоджи. Правительство считает подобные негативные сфабрикованные новости политическими по натуре. Их появление совершенно неприемлемо с точки зрения лидеров и народа Камбоджи", - заявил на пресс-конференции в Пномпене официальный представитель правительства Камбоджи Пхай Сипхан, слова которого цитирует издание.
Он добавил, что Камбоджа, как полностью суверенное государство, никогда не допустит вмешательства иностранцев в ее внутренние дела.
Выступивший на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны Камбоджи Чум Сочеат напомнил присутствующим, что министр обороны Камбоджи Теа Бан разрешил группе иностранных журналистов посетить базу Реам в провинции Преах Сианук, чтобы самим удостовериться в ложности информации об использовании базы китайскими военно-морскими силами. Сообщения, опубликованные в последние дни, представитель министерства назвал "непрофессиональной журналистикой".
"Мы никогда не заключали соглашения, о котором говорится в этих сообщениях иностранных СМИ", - заявил он.
"Вооруженные силы Камбоджи в состоянии сами защитить свою страну, поэтому в присутствии любых иностранных военных на территории Камбоджи нет необходимости", - подчеркнул Чум Сочеат.
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