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РИА Новости

Путин подписал закон о единой госсистеме обращения с опасными отходами

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым создается единая государственная система обращения с высокоопасными отходами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По официальным данным, в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов. Сейчас в России нет предприятий по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, позволяющих обеспечить безопасное и эффективное обращение с ними.
Закон создает единую государственную систему обращения с отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности. Эти полномочия закрепляются за "Росатомом" с учетом его опыта и технологий обращения с радиоактивными отходами. Будет также создана единая государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами. Предусматривается создание федеральной схемы обращения с отходами, которую обязаны будут соблюдать все участники системы.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут накапливать отходы, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать самостоятельно либо передавать их федеральному оператору (т.е. федеральный оператор не будет монополистом в этой области). Как отмечается в документе, создание федерального оператора – гарантия того, что все опасные отходы, которые другие лица не смогли утилизировать самостоятельно, будут обязательно утилизированы. Тарифы на услуги федерального оператора будет регулировать государство.
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Также предусматривается создание российского экологического оператора, создаваемого в соответствии с указом президента РФ для формирования комплексной системы обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Правительство РФ установит единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, включая выбор мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений.
Предусматривается также создание государственной информационной системы учета ТКО (ГИС ТКО), оператором которой будет Минприроды России. ГИС ТКО будет содержать сведения об источниках образования ТКО и о местах их накопления; сведения об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО; сведения о договорах, заключенных в сфере обращения с ТКО; сведения о тарифах в сфере обращения с ТКО и т.д.
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