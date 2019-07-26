Путин подписал закон о единой госсистеме обращения с опасными отходами

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым создается единая государственная система обращения с высокоопасными отходами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По официальным данным, в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов. Сейчас в России нет предприятий по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, позволяющих обеспечить безопасное и эффективное обращение с ними.

Закон создает единую государственную систему обращения с отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности. Эти полномочия закрепляются за "Росатомом" с учетом его опыта и технологий обращения с радиоактивными отходами. Будет также создана единая государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами. Предусматривается создание федеральной схемы обращения с отходами, которую обязаны будут соблюдать все участники системы.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут накапливать отходы, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать самостоятельно либо передавать их федеральному оператору (т.е. федеральный оператор не будет монополистом в этой области). Как отмечается в документе, создание федерального оператора – гарантия того, что все опасные отходы, которые другие лица не смогли утилизировать самостоятельно, будут обязательно утилизированы. Тарифы на услуги федерального оператора будет регулировать государство.

Также предусматривается создание российского экологического оператора, создаваемого в соответствии с указом президента РФ для формирования комплексной системы обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Правительство РФ установит единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, включая выбор мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений.