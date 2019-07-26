Военные завершили разборку разрушенных паводком домов в Тулуне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Военнослужащие группировки Минобороны России завершили разборку непригодных для жилья домов в районе ликвидации чрезвычайной ситуации в городе Тулун Иркутской области, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).

"Более 70 аварийных, а также принесенных паводком домов, в том числе 13 аварийных построек, были разобраны и вывезены на полигон твердых отходов. Снос домов проводится по согласованию и после предоставления от местных жителей всех необходимых документов, подтверждающих, что жилье аварийное и непригодно для проживания в районе ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Военнослужащие группировки Минобороны РФ в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду людям, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, а также вакцинацию местного населения, отмечает округ.