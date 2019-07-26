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РИА Новости

Военные завершили разборку разрушенных паводком домов в Тулуне

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Военнослужащие группировки Минобороны России завершили разборку непригодных для жилья домов в районе ликвидации чрезвычайной ситуации в городе Тулун Иркутской области, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).
"Более 70 аварийных, а также принесенных паводком домов, в том числе 13 аварийных построек, были разобраны и вывезены на полигон твердых отходов. Снос домов проводится по согласованию и после предоставления от местных жителей всех необходимых документов, подтверждающих, что жилье аварийное и непригодно для проживания в районе ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
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Военнослужащие группировки Минобороны РФ в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду людям, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, а также вакцинацию местного населения, отмечает округ.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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