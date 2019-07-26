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РИА Новости
Медиавойны

МИД считает решение Ofcom о штрафе RT актом прямой цензуры

Вчера, 16:48
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСимволика RT
Символика RT
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Символика RT . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москва рассматривает решение британского регулятора Ofcom о назначении штрафа российскому телеканалу RT как акт прямой цензуры, говорится в комментарии МИД России.
"В очередной раз мы становимся свидетелями того, как британские власти пытаются всеми способами ограничить деятельность российских СМИ в стране, используя теперь и финансовые рычаги, что органично вписывается в общую канву развернутой в Великобритании антироссийской кампании", - говорится в комментарии ведомства.
"Рассматриваем решение "Ofcom" в качестве акта прямой цензуры", - отмечается в комментарии.
В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Вчера, 16:00
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
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МедиавойныRTRussia Today (телекомпания)МИД РФ
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