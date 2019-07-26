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РИА Новости

Два человека погибли при столкновении двух легковушек в Красноярском крае

Вчера, 16:39
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КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожной аварии, в результате которой погибли ребенок и взрослый, а также пострадали еще трое детей и трое взрослых, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, инцидент произошел в пятницу на 916 километре автодороги Р-255 "Сибирь". Женщина управляла автомобилем Nissan и ехала из Канска в Красноярск. По предварительным данным, она выехала на полосу для встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Toyota Allion.
"В результате ДТП в автомобиле Toyota погиб несовершеннолетний ребенок и пассажир, еще двое детей и водитель пострадали. В автомобиле Nissan пострадали ребенок, водитель и пассажир", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливает все обстоятельства происшествия.
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