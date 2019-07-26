В ЛНР заявили о двух сбитых беспилотниках ВСУ за неделю

ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В понедельник Народная милиция ЛНР заявила, что сбила ударный беспилотник украинских силовиков в районе Первомайска. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции, второй беспилотник был сбит в пятницу.
"В районе населенного пункта Первомайск был сбит очередной БПЛА вооруженных формирований Украины, принадлежащий 54-й бригаде (украинских силовиков - ред.)", - сказал Осадчий на брифинге.
Он уточнил, что полученные фото- и видеоматериалы с борта летательного аппарата изучают специалисты Народной милиции ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.