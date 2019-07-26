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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Власти Югры направят 1,5 миллиарда рублей на жилье для молодых семей

Вчера, 16:18
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июл - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа дополнительно направят 1,5 миллиарда рублей на субсидии молодым семьям, участвующим в жилищной программе, сообщает в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.
"Правительством Югры внесены изменения в окружную государственную программу "Развитие жилищной сферы". В частности, увеличен объем ее финансирования на 1,5 миллиарда рублей", - пояснили в департаменте.
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По словам главного архитектора региона Андрея Кривуляка, средства планируется направить на предоставление субсидий молодым семьям, участвующим в жилищной программе и подавшим заявления на получение поддержки после 31 декабря 2010 года. Ожидается, что около 1,5 тысячи югорских семей смогут воспользоваться данными субсидиями.
Кривуляк также напомнил, что это не первое решение окружного правительства в нынешнем году, когда на жилищную программу выделяются дополнительные средства.
"Всего финансирование по программе "Молодая семья" по данному мероприятию в 2019 году уже составило 3,6 миллиарда рублей - это около 3600 семей... Недавно принималось решение о выделении единовременной выплаты многодетным семьям из категории "Молодая семья". Соответственно, если мы посчитаем общее число семей, воспользовавшихся мерами поддержки по улучшению жилищных условий в текущем году, то получается почти 5 тысяч", - приводятся в сообщении слова Кривуляка.
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Решение о единовременной субсидии на погашение части долга по ипотеке многодетным молодым семьям власти округа приняли весной. Сообщалось, что на эти цели правительство Югры предусмотрело не менее 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, на выплату могут рассчитывать семьи, которые купили в ипотеку жилье до 1 июля этого года.
Одновременно с поддержкой молодых семей в Югре финансируется переселение из аварийного жилья. В начале июля на специальной онлайн-конференции, посвященной жилищной теме, глава региона Наталья Комарова подчеркивала, что на эти цели муниципалитетам за последний год выделено свыше 7 миллиардов рублей, при этом власти автономного округа готовы направить дополнительно 2 миллиарда рублей.
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