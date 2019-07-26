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РИА Новости

В Смоленске выяснили обстоятельства нападения собаки на трехлетнюю девочку

Вчера, 16:12
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© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака
© Fotolia / tverkhovinets
ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Полиция выяснила, что нападение собаки на трехлетнюю девочку в мае в Смоленске произошло не на улице и не на глазах у хозяйки, а при других обстоятельствах, сообщила в пятницу РИА Новости представитель УМВД по региону.
Информация о нападении собаки на трехлетнего ребенка 18 мая этого года в Заднепровском районе города появилась в соцсети "ВКонтакте". Как сообщало следствие, ссылаясь на опубликованные данные, собака была на улице с хозяйкой, которая "ушла с места происшествия". Девочку госпитализировали, ей наложили швы на лицо и голову. СК начал проверку обстоятельств происшествия, по итогам которой передал материалы в полицию.
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"В ходе проверки установлено, что собака действительно укусила девочку, но при других обстоятельствах. Ребенок находился вместе с мамой в гостях, девочка играла, в какой-то момент осталась без присмотра со стороны взрослых, и ее укусила соседская собака, которая была в этом же дворе без привязи", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, на тот момент мама девочки от судебно-медицинской экспертизы отказалась. Была установлена и опрошена хозяйка собаки. Женщину предупредили, что надо держать животное на привязи.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 23 июля, у девочки повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью. Усматриваются признаки 115 статьи ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), но дела данной категории - это дела частного обвинения. То есть, в данном случае необходимо обращение в суд самой мамы. В возбуждении дела отказали", - добавила представитель УМВД.
По ее словам, матери ребенка объяснили, что она может обратиться в суд с гражданским иском, однако "мама претензий не имеет".
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Следственный комитет РФСмоленскРоссияПроисшествия
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