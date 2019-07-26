Грязинская больница в Липецкой области получила новое оборудование

ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Кабинет ультразвуковой диагностики, оборудованный современной аппаратурой, открылся в пятницу в Грязинской межрайонной больнице Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, больница получила современный маммограф. Пропускная способность аппарата - до пятидесяти пациенток в смену, что в два с половиной раза больше, чем позволяло устаревшее оборудование.

В этом году для грязинской больницы будут еще приобретены восемь единиц высокотехнологичного современного оборудования на 7,5 миллиона рублей.

В Грязинской межрайонной больнице получают медицинскую помощь более 90 тысяч человек, из них почти 50 тысяч - женщины, в том числе 19, 6 тысяч женщин детородного возраста.

"Первоочередные задачи, которые стоят сегодня перед нами - профилактика онкологии и лечение злокачественных новообразований на самой ранней стадии, что дает гарантию выздоровления. Новое оборудование поможет их решить", - сказал РИА Новости врио главы области Игорь Артамонов.