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РИА Новости
Липецкая область

Грязинская больница в Липецкой области получила новое оборудование

Вчера, 15:58
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© Depositphotos / sudok1В больнице
В больнице
© Depositphotos / sudok1
ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Кабинет ультразвуковой диагностики, оборудованный современной аппаратурой, открылся в пятницу в Грязинской межрайонной больнице Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Кроме того, больница получила современный маммограф. Пропускная способность аппарата - до пятидесяти пациенток в смену, что в два с половиной раза больше, чем позволяло устаревшее оборудование.
В этом году для грязинской больницы будут еще приобретены восемь единиц высокотехнологичного современного оборудования на 7,5 миллиона рублей.
В Грязинской межрайонной больнице получают медицинскую помощь более 90 тысяч человек, из них почти 50 тысяч - женщины, в том числе 19, 6 тысяч женщин детородного возраста.

"Первоочередные задачи, которые стоят сегодня перед нами - профилактика онкологии и лечение злокачественных новообразований на самой ранней стадии, что дает гарантию выздоровления. Новое оборудование поможет их решить", - сказал РИА Новости врио главы области Игорь Артамонов.

В целях улучшения медобслуживания населения в это году из областного бюджета были выделены около 500 миллионов рублей. Городские районные поликлиники получат современные рентгеновские аппараты, маммографы, флюорографы, УЗИ-аппараты, разнообразные эндоскопы и другое медоборудование. Одновременно с закупкой аппаратуры проводятся капитальные ремонты и реконструкции в нескольких десятках медицинских организаций.
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