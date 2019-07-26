"Аэрофлот" занял 18-е место в рейтинге крупнейших компаний Airline Business

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Группа "Аэрофлот" по итогам 2018 года перевезла 55,7 миллиона пассажиров и заняла 18-ю строчку рейтинга главных игроков мирового авиарынка Airline Business, продвинувшись на две позиции по сравнению с прошлым годом, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

Одновременно ведущий российский авиационный холдинг подтвердил присутствие в топ-5 крупнейших авиагрупп Европы среди традиционных перевозчиков, следует из рейтинга "Лидирующие авиационные группы" британского издания Airline Business.

По ключевому производственному показателю — пассажирообороту — группа "Аэрофлот" уверенно удерживает 16-е место, улучшив результаты прошлого года на 9,9%.

"По данным рейтинга, настоящий прорыв по итогам 2018 года совершила авиакомпания "Победа". Низкобюджетная дочерняя компания Аэрофлота стала абсолютным рекордсменом глобального топ-100 по темпам роста. Годовой прирост пассажиропотока в 56,8% — высший результат в мировой авиации. Ранее по этому же показателю "Победу" признали однозначным лидером среди всех европейских лоукостеров, согласно рейтингу ведущего мирового аналитического центра CAPА", - говорится в пресс-релизе Аэрофлота.