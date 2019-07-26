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РИА Новости

"Аэрофлот" занял 18-е место в рейтинге крупнейших компаний Airline Business

Вчера, 15:54
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПассажиры спускаются по трапу с борта самолета
Пассажиры спускаются по трапу с борта самолета
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Группа "Аэрофлот" по итогам 2018 года перевезла 55,7 миллиона пассажиров и заняла 18-ю строчку рейтинга главных игроков мирового авиарынка Airline Business, продвинувшись на две позиции по сравнению с прошлым годом, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.
Одновременно ведущий российский авиационный холдинг подтвердил присутствие в топ-5 крупнейших авиагрупп Европы среди традиционных перевозчиков, следует из рейтинга "Лидирующие авиационные группы" британского издания Airline Business.
По ключевому производственному показателю — пассажирообороту — группа "Аэрофлот" уверенно удерживает 16-е место, улучшив результаты прошлого года на 9,9%.
"По данным рейтинга, настоящий прорыв по итогам 2018 года совершила авиакомпания "Победа". Низкобюджетная дочерняя компания Аэрофлота стала абсолютным рекордсменом глобального топ-100 по темпам роста. Годовой прирост пассажиропотока в 56,8% — высший результат в мировой авиации. Ранее по этому же показателю "Победу" признали однозначным лидером среди всех европейских лоукостеров, согласно рейтингу ведущего мирового аналитического центра CAPА", - говорится в пресс-релизе Аэрофлота.
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В настоящее время загрузка регулярных рейсов "Победы" — самая высокая в России. В 2018 году средний показатель загрузки был на уровне 94%, сейчас он составляет 96% и на большинстве рейсов достигает 100%, отмечается в сообщении авиаперевозчика.
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