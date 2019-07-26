РАПУ: в первом полугодии аграрии приобрели на 18,2% больше минудобрений

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. За первые полгода текущего года российские производители увеличили поставки минеральных удобрений на внутренний рынок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 18,2% - до 2,2 миллиона тонн, сообщил президент РАПУ Андрей А. Гурьев

"Заявленная Минсельхозом России потребность аграриев в минеральных удобрениях на 2019 год удовлетворяется в полном объеме. Благодаря инвестициям производителей в развитие мощностей, в прошлом году Россия вышла на второе место в мире по производству минеральных удобрений. Мы – единственная страна в мире, которая не только полностью обеспечивает себя всеми тремя основными видами минеральных удобрений, но и насыщает ими мировые рынки", - сказал Гурьев, возглавляющий также ПАО "ФосАгро" - крупнейшего поставщика всех видов удобрений на российский рынок.

При этом он напомнил, что для крупнейших российских предприятий отрасли внутренний рынок остается стратегическим приоритетом. Этот приоритет для отрасли минеральных удобрений был установлен еще участниками учрежденной в 2004 году "Ассоциации производителей удобрений" – предшественницы РАПУ – президентом которой был Андрей Гурьев-старший, занимающий сегодня пост заместителя председателя Совета директоров ПАО "ФосАгро". С 2004 года российские производители минеральных удобрений увеличили поставки на внутренний рынок более чем в два раза до рекордных 3,19 миллиона тонн в 2018 году.

"Мы успешно справились с ажиотажным спросом на азотные удобрения этой весной – за два предпосевных месяца все поставки аммиачной селитры были направлены на внутренний рынок". – сказал Андрей А. Гурьев.

Сейчас, по его словам, в преимущественном порядке осуществляются поставки минеральных удобрений на российский рынок для осенних полевых работ.

"В том числе и поэтому, в первом полугодии 2019 года экспорт минеральных удобрений снизился на 2%, а внутренний рынок продемонстрировал почти 15-процентный рост", - отметил Гурьев.

Он пояснил, что этот рост обеспечивается спросом на наиболее прогрессивные виды минеральных удобрений, на которые пришлось более 70% роста рынка.

"Стабильный курс государства на удвоение экспорта продукции АПК в сочетании с инвестпрограммами производителей по развитию региональной инфраструктуры хранения и перевалки минеральных удобрений делают применение новейших марок продукции востребованным и экономически оправданным средством для повышения объемов производства высококонкурентной отечественной сельхозпродукции", - отметил Гурьев.

Он сообщил, что предприятия отрасли продолжают применять механизмы сдерживания роста цен для обеспечения доступности удобрений.