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РИА Новости

Силовики семь раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Вчера, 15:50
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 80 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Девятнадцатого июля в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 16 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 80 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.
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По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении пяти населенных пунктов.
"Подразделения Народной милиции ЛНР непрерывно несут боевое дежурство, придерживаются "режима тишины" и соблюдают минские договоренности. Мы нацелены на решение конфликта в Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право, оперативно отреагировать контрмерами и дать адекватный ответ", - подчеркнул Осадчий.
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Он заявил, что украинские силовики продолжают размещать тяжелое вооружение у линии соприкосновения в Донбассе. "На прошедшей неделе нашей разведкой выявлено размещение трех единиц 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" в районе населенного пункта Троицкое… и размещение БТР-4 в жилом районе населенного пункта Новозвановка", - сказал начальник пресс-службы оборонного ведомства.
Осадчий уточнил, что Народная милиция воспринимает подобные действия силовиков как провокационные и "направленные на дальнейшую эскалацию конфликта". "Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ", - добавил он.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
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