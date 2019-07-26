Силовики семь раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 80 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Девятнадцатого июля в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 16 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 80 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении пяти населенных пунктов.

"Подразделения Народной милиции ЛНР непрерывно несут боевое дежурство, придерживаются "режима тишины" и соблюдают минские договоренности. Мы нацелены на решение конфликта в Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право, оперативно отреагировать контрмерами и дать адекватный ответ", - подчеркнул Осадчий.

Он заявил, что украинские силовики продолжают размещать тяжелое вооружение у линии соприкосновения в Донбассе. "На прошедшей неделе нашей разведкой выявлено размещение трех единиц 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" в районе населенного пункта Троицкое… и размещение БТР-4 в жилом районе населенного пункта Новозвановка", - сказал начальник пресс-службы оборонного ведомства.