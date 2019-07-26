В Азербайджане сообщили о спасении экипажа затонувшего иранского корабля

В пятницу в Национальный центр государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у порта в Ленкорани плавающего под иранским флагом грузового корабля "Шабахенг". На место происшествия направлены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы.