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РИА Новости

В Азербайджане сообщили о спасении экипажа затонувшего иранского корабля

Вчера, 15:50
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БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Погранслужба Азербайджана сообщила о спасении девяти членов экипажа иранского корабля, потерпевшего аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани.
В пятницу в Национальный центр государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у порта в Ленкорани плавающего под иранским флагом грузового корабля "Шабахенг". На место происшествия направлены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы.
"Корабль береговой охраны Госпогранслужбы добрался до иранского сухогруза, который столкнулся с угрозой затопления в 15 милях от Лянкярана. Были спасены 9 членов экипажа тонущего корабля", - говорится в сообщении.
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