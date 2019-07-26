ЕР представила Путину кандидатов в губернаторы Ингушетии, Крыма и КБР

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Единая Россия" представила президенту России Владимиру Путину кандидатуры для рассмотрения при назначении на должности глав Республик Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария, сообщает пресс-служба партии.

"Предложения с указанием кандидатур секретарь генерального совета партии Андрей Турчак направил Владимиру Путину 26 июля. Так, на должность главы Республики Ингушетия предложена кандидатура временно исполняющего обязанности главы республики Махмуда-Али Калиматова... На пост главы Кабардино-Балкарской Республики партией предложен Казбек Коков, который также временно исполняет обязанности главы региона... На должность главы Республики Крым предложена кандидатура действующего руководителя региона Сергея Аксенова", - говорится в сообщении пресс-службы ЕР.