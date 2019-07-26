Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T15:40Z
https://ria.ru/20190726/1556912536.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155679/86/1556798679_0:14:2976:1688_1036x0_80_0_0_132f575ef7a2df085a3320c2743f7822.jpg
РИА Новости

ЕР представила Путину кандидатов в губернаторы Ингушетии, Крыма и КБР

Вчера, 15:40
4563
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Единая Россия" представила президенту России Владимиру Путину кандидатуры для рассмотрения при назначении на должности глав Республик Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария, сообщает пресс-служба партии.
"Предложения с указанием кандидатур секретарь генерального совета партии Андрей Турчак направил Владимиру Путину 26 июля. Так, на должность главы Республики Ингушетия предложена кандидатура временно исполняющего обязанности главы республики Махмуда-Али Калиматова... На пост главы Кабардино-Балкарской Республики партией предложен Казбек Коков, который также временно исполняет обязанности главы региона... На должность главы Республики Крым предложена кандидатура действующего руководителя региона Сергея Аксенова", - говорится в сообщении пресс-службы ЕР.
Выборы глав регионов состоятся 8 сентября, в единый день голосования в РФ. Согласно процедуре, главы регионов избираются депутатами парламентов из кандидатур, предложенных президентом России. Всего в 2019 году на должности глав субъектов РФ от ЕР выдвигаются 13 кандидатов.
Единый день голосования в России
24 июля, 11:58
Более 6,5 тысяч кандидатов выдвинулись на выборах глав регионов
8500022
Обсудить 0
Единая РоссияВладимир ПутинИнгушетияКрымРоссияКабардино-БалкарияПолитика
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Габона подготовку к саммиту Россия-Африка
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Так художник представил себе звезду S0-2, сблизившуюся в мае прошлого года с черной дырой в центре Галактики
Черная дыра в центре Галактики не помогла ученым найти "новую физику"
Лента
новостей
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Аксенов потребовал отставки мэра Белогорска за несвоевременный отпуск
Дети на тренировке по хоккею
Кубок Александра Овечкина по хоккею пройдет в Подмосковье
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
Любовь Соболь
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Воспитанница детско-юношеской спортивной школы единоборств
Спортивную школу имени Поветкина откроют в подмосковном Чехове
МИД Китая пообещал направить в Россию "посла-тяжеловеса"
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет
10:26Правительство одобрило проект об ответственности крупного транспорта
10:24В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
Лента новостейМолния