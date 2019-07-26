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РИА Новости

Дочь похищенного ополченца ДНР узнала, что Киев не пойдет на его обмен

Вчера, 15:39
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Дочь похищенного украинскими спецслужбами экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха получила неофициальную информацию от украинской стороны о том, что Киев не пойдет на его обмен.
Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. По их словам, к мужчине применили физическое насилие. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing летом 2014 года.
"Неофициальная информация от украинской стороны, что они его на обмен не хотят и не дадут. Я в этом была уверена еще раньше… Они заинтересованы в раскрутке темы крушения boenig", - сказала РИА Новости Мария Цемах.
При этом она подчеркнула, что ее отец был назначен командиром "ПВО" подконтрольного ДНР города Снежного уже осенью 2014 года.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
17 июля, 20:21
К похищенному экс-командиру "ПВО ДНР" не пустили сотрудников МККК
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
10 июля, 13:50
В ДНР назвали цель похищения Киевом "свидетеля" по делу МН17
В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
5 июля, 10:44
Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
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