Украинские силовики 13 раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"С момента объявления перемирия враг его нарушил 13 раз. За указанный период по территории нашей республики было выпущено 34 гранаты различного типа и четыре мины калибром 82 миллиметра", - сказал Басурин. Он добавил, что подразделения ДНР ответный огонь не открывали, полностью соблюдая перемирие.

Басурин не исключил, что украинские силовики готовят провокацию в Донбассе. По его словам, сейчас украинские силовики из полка спецназначения задействованы в охране представителей общественной организации "Пролиска", восстанавливающей разрушенные дома в подконтрольных Киеву Опытном и Авдеевке.

"В автомобилях сопровождения спецназовцев нами отмечены ящики со взрывчатыми веществами. Мы не исключаем, что истиной целью работы спецназа является минирование отдельных домостроений для последующего их подрыва и обвинения в содеянном артиллерийских подразделения Народной милиции", - заявил он.

По словам Басурина, силовики также препятствуют работе миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, устанавливая в местах мониторинга ситуации ложные указатели о минной опасности, ведя огонь по беспилотникам ОБСЕ, а также используя комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов БПЛА. "Наиболее активно это происходит на мариупольском и донецком направлениях", - сказал представитель Народной милиции ДНР.