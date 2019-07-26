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РИА Новости

Украинские силовики 13 раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 15:36
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"С момента объявления перемирия враг его нарушил 13 раз. За указанный период по территории нашей республики было выпущено 34 гранаты различного типа и четыре мины калибром 82 миллиметра", - сказал Басурин. Он добавил, что подразделения ДНР ответный огонь не открывали, полностью соблюдая перемирие.
Басурин не исключил, что украинские силовики готовят провокацию в Донбассе. По его словам, сейчас украинские силовики из полка спецназначения задействованы в охране представителей общественной организации "Пролиска", восстанавливающей разрушенные дома в подконтрольных Киеву Опытном и Авдеевке.
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"В автомобилях сопровождения спецназовцев нами отмечены ящики со взрывчатыми веществами. Мы не исключаем, что истиной целью работы спецназа является минирование отдельных домостроений для последующего их подрыва и обвинения в содеянном артиллерийских подразделения Народной милиции", - заявил он.
По словам Басурина, силовики также препятствуют работе миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, устанавливая в местах мониторинга ситуации ложные указатели о минной опасности, ведя огонь по беспилотникам ОБСЕ, а также используя комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов БПЛА. "Наиболее активно это происходит на мариупольском и донецком направлениях", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Он добавил, что украинские силовики и представители спецслужб под видом спасателей выезжают с сотрудниками ОБСЕ на линию соприкосновения для ведения разведки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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