На Кубани арестовали "телефонного террориста"

СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Мужчина на Кубани арестован на два месяца по обвинению в "телефонном терроризме", сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным ведомства, мужчина в Краснодаре с мобильных телефонов звонил в ситуационный центр и сообщал о ложных терактах на территории полицейского управления.

"Он сообщил заведомо ложную информацию, направленную на массовую гибель людей, а также наступление иных общественно опасных последствий на территории ГУ МВД РФ по краю, являющейся объектом социальной инфраструктуры… Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.