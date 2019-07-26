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РИА Новости

На Кубани арестовали "телефонного террориста"

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Мужчина на Кубани арестован на два месяца по обвинению в "телефонном терроризме", сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, мужчина в Краснодаре с мобильных телефонов звонил в ситуационный центр и сообщал о ложных терактах на территории полицейского управления.
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"Он сообщил заведомо ложную информацию, направленную на массовую гибель людей, а также наступление иных общественно опасных последствий на территории ГУ МВД РФ по краю, являющейся объектом социальной инфраструктуры… Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования указанного уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.
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МВД РоссииКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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