Незадолго до свадьбы талия принцессы Дианы была как у 12-летнего ребенка

За несколько недель до свадьбы выяснилось, что принцесса Диана сбросила примерно четыре сантиметра.

"Мы подумали, что она похудела из-за нервов. Было очень трудно перешить ее шелковое платье. Если с этой тканью слишком много работать, то она будет выглядеть изношенной", - рассказала Элизабет Эмануэль.