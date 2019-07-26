Незадолго до свадьбы талия принцессы Дианы была как у 12-летнего ребенка

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британский модельер Элизабет Эмануэль рассказала, что перед свадьбой с принцем Чарльзом принцесса Диана сильно похудела, сообщает express.co.uk.
За несколько недель до свадьбы выяснилось, что принцесса Диана сбросила примерно четыре сантиметра.
"Мы подумали, что она похудела из-за нервов. Было очень трудно перешить ее шелковое платье. Если с этой тканью слишком много работать, то она будет выглядеть изношенной", - рассказала Элизабет Эмануэль.
Объем талии Дианы перед свадьбой был чуть больше 58 см (23 дюйма), что сопоставимо с размерами 12-летнего ребенка.