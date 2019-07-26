В Подмосковье стартовало строительство южного обхода Подольска

"Улица 43-й Армии будет построена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона на портале "Добродел", - цитирует пресс-служба слова министра Алексея Гержика.

Отмечается, что протяженность четырехполосной дороги составит 1,3 километра. Завершить строительство планируют в первом квартале 2020 года, а рабочее движение на одном из участков откроют до конца этого года.

"Во время строительства улицы 43-й Армии на дороге установят новые инженерные коммуникации и наружное освещение. Участок строительства начинается на перекрестке с круговым движением на улице Кирова и соединится с существующей улицей 43-й Армии за перекрестком на пересечении улиц Академика Доллежаля и Ленинградской. Новая дорога разгрузит транспортные потоки в районе", - подчеркивается в сообщении.