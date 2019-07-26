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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье стартовало строительство южного обхода Подольска

Вчера, 15:08
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодольск
Подольск
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Строительство автомобильной дороги южный обход Подольска (улицы 43-й Армии) стартовало в Московской области, говорится в сообщении пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Улица 43-й Армии будет построена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона на портале "Добродел", - цитирует пресс-служба слова министра Алексея Гержика.

Отмечается, что протяженность четырехполосной дороги составит 1,3 километра. Завершить строительство планируют в первом квартале 2020 года, а рабочее движение на одном из участков откроют до конца этого года.
"Во время строительства улицы 43-й Армии на дороге установят новые инженерные коммуникации и наружное освещение. Участок строительства начинается на перекрестке с круговым движением на улице Кирова и соединится с существующей улицей 43-й Армии за перекрестком на пересечении улиц Академика Доллежаля и Ленинградской. Новая дорога разгрузит транспортные потоки в районе", - подчеркивается в сообщении.
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