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РИА Новости

Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов над Йеменом

Вчера, 14:55
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© AFP 2019 / Ahmad Al-BashaРебенок в разрушенных после авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен
Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен
© AFP 2019 / Ahmad Al-Basha
Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен . Архивное фото
КАИР, 26 июл - РИА Новости. Арабская коалиция в Йемене сбила в пятницу беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) в направлении саудовского города Джизан, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление командования коалиции.
По данным коалиции, йеменские мятежники планировали нанести удар по гражданским целям в городе Джизан.
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Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
С момента вступления арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в военные действия мятежники периодически обстреливают приграничные районы королевства в ответ на бомбардировки своих позиций в Йемене.
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Саудовская АравияЙеменВ мире
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