"Т Плюс" намерена перейти на "альткотельную" в 2020-2021 годах

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Компания "Т Плюс" рассчитывает за 2020-2021 годы перейти на метод "альтернативной котельной" в большинстве городов присутствия компании, сообщил заместитель гендиректора по коммерции и развитию "Т Плюс" Александр Вилесов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Наш план - это перейти за 2020-2021 годы в подавляющем большинстве городов, где мы работаем к этому методу ("альткотельной" - ред.), с тем, чтобы уже начать со всеми большие инвестпрограммы по модернизации системы", - сказал он.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населённых пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. "Т Плюс" подписала соглашения о переходе к новой модели рынка тепла с властями Ульяновска и Кирово-Чепецка.

В четверг "Т Плюс" сообщала, что ведёт переговоры для перехода к новой модели рынка тепла в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Оренбурге, Перми и Владимире с 2020 года.