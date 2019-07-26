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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" намерена перейти на "альткотельную" в 2020-2021 годах

Вчера, 14:54
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Компания "Т Плюс" рассчитывает за 2020-2021 годы перейти на метод "альтернативной котельной" в большинстве городов присутствия компании, сообщил заместитель гендиректора по коммерции и развитию "Т Плюс" Александр Вилесов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Наш план - это перейти за 2020-2021 годы в подавляющем большинстве городов, где мы работаем к этому методу ("альткотельной" - ред.), с тем, чтобы уже начать со всеми большие инвестпрограммы по модернизации системы", - сказал он.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населённых пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. "Т Плюс" подписала соглашения о переходе к новой модели рынка тепла с властями Ульяновска и Кирово-Чепецка.
Ульяновск
6 июня, 14:29
Ульяновск перейдет на метод "альткотельной" с 1 января 2020 года
В четверг "Т Плюс" сообщала, что ведёт переговоры для перехода к новой модели рынка тепла в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Оренбурге, Перми и Владимире с 2020 года.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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