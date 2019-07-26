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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В День Крещения у главного храма Росгвардии пройдет молебен князю Владимиру

Вчера, 14:39
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный храм Росгвардии в городе Балашихе Московской области во время установки креста
Главный храм Росгвардии в городе Балашихе Московской области во время установки креста
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Божественная литургия и праздничный молебен небесному покровителю Росгвардии, святому равноапостольному великому князю Владимиру, будут совершены днем 28 июля на площади перед строящимся главным храмом Росгвардии в подмосковной Балашихе.
"Мероприятие пройдет на площади перед строящимся главным храмом Росгвардии, освященным в честь покровителя войск святого князя Владимира", - сообщает департамент по взаимодействию с СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.
В богослужении, которое начнется в 13.00, примут участие руководство ведомства, семьи военнослужащих и сотрудников Росгвардии, жители города, представители Русской православной церкви и строительной компании, которая возводит храм.
Строительство главного храма Росгвардии ведется по благословению патриарха Кирилла. Решение о строительстве было принято директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым.
Главный храм Росгвардии в городе Балашихе Московской области во время установки креста
17 июня, 15:08
Главному храму Росгвардии передали мощи святых и воинскую хоругвь
Храм строится в западной части микрорайона Дзержинского города Балашихи на территории нового жилого комплекса, предназначенного для военнослужащих Росгвардии и членов их семей.
День Крещения Руси - праздник, отмечаемый ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - Крестителя Руси. В 2010 году День Крещения Руси был включен в число государственных памятных дат России.
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Религия и мировоззрениерелигия
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