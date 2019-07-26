В День Крещения у главного храма Росгвардии пройдет молебен князю Владимиру

Главный храм Росгвардии в городе Балашихе Московской области во время установки креста

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Божественная литургия и праздничный молебен небесному покровителю Росгвардии, святому равноапостольному великому князю Владимиру, будут совершены днем 28 июля на площади перед строящимся главным храмом Росгвардии в подмосковной Балашихе.

"Мероприятие пройдет на площади перед строящимся главным храмом Росгвардии, освященным в честь покровителя войск святого князя Владимира", - сообщает департамент по взаимодействию с СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

В богослужении, которое начнется в 13.00, примут участие руководство ведомства, семьи военнослужащих и сотрудников Росгвардии, жители города, представители Русской православной церкви и строительной компании, которая возводит храм.

Строительство главного храма Росгвардии ведется по благословению патриарха Кирилла. Решение о строительстве было принято директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым.

Храм строится в западной части микрорайона Дзержинского города Балашихи на территории нового жилого комплекса, предназначенного для военнослужащих Росгвардии и членов их семей.