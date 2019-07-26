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РИА Новости

Слуцкий рассказал о контактах членов партии "Слуга народа" с депутатами ГД

Вчера, 14:28
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Представители партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выходили на связь с депутатами Госдумы, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, речь идет о некоторых представителях парламентского большинства.
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"Я имею в виду именно блок Зеленского. Я по понятным причинам не буду называть имен... Смею вас уверить, это идет по возрастающей. Но, учитывая непростую ситуацию в Киеве, в том числе на площадке Верховной рады нового созыва, давайте не будем этих людей подставлять", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он назвал упомянутых украинских парламентариев "форвардами в новом парламентском большинстве" по здравому подходу относительно взаимодействия с Россией и ее парламентом.
"И очень хотелось, чтобы наши с ними стремления на установление как можно более тесных и масштабных связей,... это действительно было реализовано", - сказал Слуцкий.
Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу обработала 100% протоколов, партия "Слуга народа" набирает 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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