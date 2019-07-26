В московском Серебряном бору отпразднуют Международный день тигра

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Накануне Международного дня тигра, 28 июля, в московском Серебряном бору пройдет тематический праздник, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Международный день тигра был учрежден в 2010 году на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле. Его ежегодно отмечают 29 июля.

"Желающие при помощи аквагрима превратятся в забавных тигрят. Приходите в полосатой одежде – станете обладателем приза", - добавили в ведомстве.