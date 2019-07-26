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РИА Новости

В московском Серебряном бору отпразднуют Международный день тигра

Вчера, 14:25
26
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигр Амур в Приморском сафари-парке
Тигр Амур в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Накануне Международного дня тигра, 28 июля, в московском Серебряном бору пройдет тематический праздник, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Международный день тигра был учрежден в 2010 году на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле. Его ежегодно отмечают 29 июля.
"Желающие при помощи аквагрима превратятся в забавных тигрят. Приходите в полосатой одежде – станете обладателем приза", - добавили в ведомстве.
На празднике можно будет принять участие в экологической викторине, поиграть в игры, нарисовать тигра на творческом конкурсе. Начало в 15.00.
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