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РИА Новости

Часть Луганской области Украины может остаться без света

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПогрузка угля на территории шахты "Белореченская" Лутугинского района
Погрузка угля на территории шахты Белореченская Лутугинского района
© РИА Новости / Стрингер
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Погрузка угля на территории шахты "Белореченская" Лутугинского района. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Подконтрольную Киеву часть Луганской области Украины могут отключить от электроснабжения из-за блокировки поставок угля из РФ на местную ТЭС, заявил в пятницу первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрий Саква.
Ранее власти Луганской области попросили представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучму обсудить на переговорах в Минске поставки российского угля на "ДТЭК Луганская Теплоэлектростанция". Заместитель главы Луганской областной госадминистрации Юрий Клименко сообщил, что запасов угля на предприятии, расположенном в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье, при нынешней норме потребления хватит до 20 июля, разрешения на его поставку из РФ не выданы.
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"Луганская область фактически выделена в отдельную зону, других источников поставки угля нет. Уголь не идёт с 1 июня, угля было накоплено достаточно, вы видите, что станция проработала два месяца, поэтому проблема достаточно большая и решена может быть только с помощью государственных мощных институций. Государство в лице СНБО обязано принять решение и участвовать в решение этого вопроса. Угроза прекращения поставки электроэнергии в область на неопределенный срок – это угроза высшего порядка", — цитирует заявление Саква в пятницу издание "Экономические новости".
По его словам, ТЭС может перейти на газ, но текущие цены на электроэнергию не покрывают расходов на голубое топливо.
Луганская ТЭС обеспечивает светом и теплом около миллиона украинцев, компания является единственным производителем электроэнергии в области.
Кабинет министров Украины 10 апреля обновил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу на Украину. Россия приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.
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