Часть Луганской области Украины может остаться без света

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Подконтрольную Киеву часть Луганской области Украины могут отключить от электроснабжения из-за блокировки поставок угля из РФ на местную ТЭС, заявил в пятницу первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрий Саква.

Ранее власти Луганской области попросили представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучму обсудить на переговорах в Минске поставки российского угля на "ДТЭК Луганская Теплоэлектростанция". Заместитель главы Луганской областной госадминистрации Юрий Клименко сообщил, что запасов угля на предприятии, расположенном в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье, при нынешней норме потребления хватит до 20 июля, разрешения на его поставку из РФ не выданы.

"Луганская область фактически выделена в отдельную зону, других источников поставки угля нет. Уголь не идёт с 1 июня, угля было накоплено достаточно, вы видите, что станция проработала два месяца, поэтому проблема достаточно большая и решена может быть только с помощью государственных мощных институций. Государство в лице СНБО обязано принять решение и участвовать в решение этого вопроса. Угроза прекращения поставки электроэнергии в область на неопределенный срок – это угроза высшего порядка", — цитирует заявление Саква в пятницу издание "Экономические новости".

По его словам, ТЭС может перейти на газ, но текущие цены на электроэнергию не покрывают расходов на голубое топливо.

Луганская ТЭС обеспечивает светом и теплом около миллиона украинцев, компания является единственным производителем электроэнергии в области.