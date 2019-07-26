Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T14:10Z
https://ria.ru/20190726/1556907998.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149258/37/1492583713_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_f31421ce2d8dab2409a9a06525ccb5dd.jpg
РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В ОЭЗ "Технополис "Москва" локализуют производство лекарства для сна

Вчера, 14:10
65
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Американская фармацевтическая корпорация Unipharm локализует в особой экономической зоне "Технополис "Москва" производство лекарственного препарата для нормализации сна, говорится в пресс-релизе, департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП).
Полный цикл производства лекарства будет налажен на мощностях R&D-центра "НоваМедика Иннотех". Центр расположен на территории столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва". Пациенты смогут получить это лекарство от отечественного производителя уже в 2020 году.

"Фармацевтика – одна из самых динамично растущих отраслей промышленности Москвы, только в создание и развитие производств в ОЭЗ "Технополис Москва" резиденты планируют инвестировать более 12,5 миллиарда рублей до 2023 года", - сказал вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, новое производство увеличит количество рабочих мест и полностью удовлетворит потребности в препарате пациентов в России.
"На территории московской ОЭЗ созданы качественные условия для размещения высокотехнологичных производств, как российских, так и иностранных. Локализация препарата американской корпорации Unipharm на действующих мощностях научного центра увеличит количество рабочих мест в производственном департаменте "НоваМедики Иннотех" на 40%. Объем выпуска нового препарата составит порядка миллиона упаковок в год, что полностью удовлетворит потребности пациентов не только России, но и Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении", – цитирует пресс-служба ДИПП Александра Прохорова.
Виды Москвы
24 июля, 16:11
Британскому бизнесу презентовали инвестиционный потенциал Москвы
Глава R&D-центра "НоваМедика Иннотех" Александр Рудько отметил, что для центра – это важный крупный долгосрочный контракт на коммерческий выпуск продукции с международным партнером.
000000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
Рекомендуем
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 5,2%
РИА
Новости
Еще шесть предприятий в Челябинской области заключат соглашения о выбросах
Пассажиры спускаются по трапу с борта самолета
"Аэрофлот" занял 18-е место в рейтинге крупнейших компаний Airline Business
Линии электропередач
"Эн+ Груп" в I полугодии увеличила выработку электроэнергии на 5,4%
Лента
новостей
Кот в кресле у батареи
"Т Плюс" намерена перейти на "альткотельную" в 2020-2021 годах
Новикомбанк намерен подписать на "МАКСе" контракты на 50 млрд рублей
В коровнике на ферме
В Калужской области открылись три новых животноводческих комплекса
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
В Нижегородской области предложили оценить ценовую конкуренцию в регионе
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Аэрофлот укрепил позиции в топ-20 мировой авиации
В больнице
Грязинская больница в Липецкой области получила новое оборудование
Реконструкция военно-исторических событий Куликовской битвы
В Подмосковье пройдет один из крупнейших в России фестивалей реконструкции
Пассажирский самолет в небе
Строительство аэропорта в Тобольске завершится в 2020 году
Подольск
В Подмосковье стартовало строительство южного обхода Подольска
Храм Нептуна в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
Дрозденко: Выборг получит 2 млрд рублей на реконструкцию коммуникаций
Символический сварной шов Турецкого потока
Первую нитку "Турецкого потока" запустят в 2020 году, заявил Новак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
Лента новостейМолния