В ОЭЗ "Технополис "Москва" локализуют производство лекарства для сна

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Американская фармацевтическая корпорация Unipharm локализует в особой экономической зоне "Технополис "Москва" производство лекарственного препарата для нормализации сна, говорится в пресс-релизе, департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП).

Полный цикл производства лекарства будет налажен на мощностях R&D-центра "НоваМедика Иннотех". Центр расположен на территории столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва". Пациенты смогут получить это лекарство от отечественного производителя уже в 2020 году.

"Фармацевтика – одна из самых динамично растущих отраслей промышленности Москвы, только в создание и развитие производств в ОЭЗ "Технополис Москва" резиденты планируют инвестировать более 12,5 миллиарда рублей до 2023 года", - сказал вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, новое производство увеличит количество рабочих мест и полностью удовлетворит потребности в препарате пациентов в России.

"На территории московской ОЭЗ созданы качественные условия для размещения высокотехнологичных производств, как российских, так и иностранных. Локализация препарата американской корпорации Unipharm на действующих мощностях научного центра увеличит количество рабочих мест в производственном департаменте "НоваМедики Иннотех" на 40%. Объем выпуска нового препарата составит порядка миллиона упаковок в год, что полностью удовлетворит потребности пациентов не только России, но и Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении", – цитирует пресс-служба ДИПП Александра Прохорова.