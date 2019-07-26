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РИА Новости

Аэрофлот укрепил позиции в топ-20 мировой авиации

Вчера, 14:10
26
© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 июл – ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" уверенно укрепила позиции в топ-20 крупнейших авиационных холдингов мира по пассажиропотоку. Это следует из свежего рейтинга "Лидирующие авиационные группы" британского издания Airline Business — ведущего международного отраслевого ресурса.
Группа "Аэрофлот" по итогам 2018 года перевезла 55,7 млн. пассажиров и заняла 18-ю строчку списка главных игроков мирового авиационного рынка, продвинувшись на две позиции по сравнению с прошлым годом.
Одновременно ведущий российский авиационный холдинг подтвердил присутствие в топ-5 крупнейших авиагрупп Европы среди традиционных перевозчиков.
По ключевому производственному показателю — пассажирообороту — Группа "Аэрофлот" уверенно удерживает 16-е место, улучшив результаты прошлого года на 9,9%.
Как свидетельствует престижный мировой рейтинг, настоящий прорыв по итогам 2018 г. совершила авиакомпания "Победа". Низкобюджетная дочерняя компания Аэрофлота стала абсолютным рекордсменом глобального топ-100 по темпам роста. Годовой прирост пассажиропотока в 56,8% — высший результат в мировой авиации. Ранее по этому же показателю "Победу" признали однозначным лидером среди всех европейских лоукостеров, согласно рейтингу ведущего мирового аналитического центра CAPА.
Безоговорочное лидерство "Победы" в рейтингах по динамике роста пассажиропотока достигнуто благодаря высочайшей востребованности низкобюджетных авиаперевозок в России. "Победа" — бессменный ценовой лидер среди российских авиакомпаний. По признанию крупнейших метапоисковиков, "Победа" не только предлагает самые низкие цены, но и оказывает существенное влияние на снижение тарифов всех авиаперевозчиков, работающих с лоукостером на одном маршруте. Загрузка регулярных рейсов "Победы" — самая высокая в России. В 2018 г. средний показатель загрузки был на уровне 94%, сейчас он составляет 96% и на большинстве рейсов достигает 100%.
Планомерное наращивание Группой "Аэрофлот" уверенных позиций в элите глобальной авиации — надежный залог реализации амбициозных целей Стратегии 2023.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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