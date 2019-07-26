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РИА Новости

МАК создал группу по расследованию крушения вертолета с россиянами в Италии

Вчера, 14:29
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет создал группу для участия в расследовании авиационного происшествия с вертолетом Robinson R66 в районе острова Горгона в Италии, на борту которого находились двое россиян, сообщается на сайте МАК.
В понедельник вечером вертолет Robinson R66 с двумя гражданами России на борту упал в море близ острова Горгона. Как сообщили в противопожарной службе города Ливорно, его экипаж не подавал сигналы бедствия. На борту находились два человека – мужчина и женщина.
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Тело 28-летней москвички Екатерины Кархиной было обнаружено в кабине вертолета после его крушения, сообщило местное издание Il Tirreno. По данным Livorno Today, владельцем и пилотом вертолета был 37-летний Максим Сычев. Его тело до сих пор не найдено.
"В соответствии с положениями приложения 13 "Расследование авиационных происшествий и инцидентов" к Конвенции о международной гражданской авиации расследование проводит национальное агентство по безопасности полетов (ANSV) Италии. МАК сформировал группу специалистов для участия в расследовании. Группа приступила к работе", - говорится в сообщении.
Вертолет вылетел с частной площадки у озера Комо на севере Италии и после дозаправки в тосканской провинции Масса Каррара направлялся на Сардинию.
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МАКМежгосударственный авиационный комитетРоссияИталияВ мире
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