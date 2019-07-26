Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T14:06Z
https://ria.ru/20190726/1556907703.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:269:2967:1938_1036x0_80_0_0_334e1a6e30f9ab8538f75a5fb8904dcc.jpg
РИА Новости

Кузнецова следит за ситуацией с избитым ребенком в лагере под Хабаровском

Вчера, 14:06
1020
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова следит за ситуацией с избитым в несанкционированном лагере под Хабаровском мальчиком, она на связи с региональным омбудсменом, сообщили в пресс-службе Кузнецовой.
Ранее сообщалось, что во вторник 11-летний мальчик был избит в нелегальном палаточном лагере в поселке Мирный под Хабаровском. СК возбудил два уголовных дела "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Установлены подростки, подозреваемые в причастности к избиению. Прокуратура установила, что лагерь не получал разрешения на открытие от Роспотребнадзора. Сейчас лагерь закрыт.
Работа детских летних лагерей в Ленинградской области
Вчера, 10:54
Омбудсмен готова помочь родителям избитого в лагере под Хабаровском ребенка
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится на связи с региональным детским омбудсменом по ситуации, произошедшей в военно-спортивном лагере в Хабаровском крае "Спецназ дети", откуда 11-летнего ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Отмечается, что "в настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь".
110062
Обсудить 0
Анна КузнецоваХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
РИА
Новости
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Персидский, Оманский заливы и Ормузский пролив могут включить в зону риска
В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей
Отдыхающие на пляже
Европейские курорты смогут привлечь туристов даже в жару, считает эксперт
Лента
новостей
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
Комитет Госдумы по международным делам готов возобновить контакты с Радой
Рэпер A$AP Rocky
Власти Швеции прокомментировали просьбу Трампа освободить рэпера A$AP Rocky
В Приангарье студенты инсценировали вооруженное нападение на кафе
Туристы на руинах древнего города Иерополиса
В Турции подорожали входные билеты в музеи
Работа библиотеки - читальни им. И.С. Тургенева
Ростех создаст оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли
Стихийный палаточный городок сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане
В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9
Автомобиль полиции у здания Государственной Думы РФ
Полиция предупредила о недопустимости проведения в Москве акции 27 июля
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий рассказал о контактах членов партии "Слуга народа" с депутатами ГД
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Эксперт назвал зеленый луч в Азовском море плодом воображения Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
Лента новостейМолния