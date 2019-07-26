Кузнецова следит за ситуацией с избитым ребенком в лагере под Хабаровском

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова следит за ситуацией с избитым в несанкционированном лагере под Хабаровском мальчиком, она на связи с региональным омбудсменом, сообщили в пресс-службе Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что во вторник 11-летний мальчик был избит в нелегальном палаточном лагере в поселке Мирный под Хабаровском. СК возбудил два уголовных дела "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Установлены подростки, подозреваемые в причастности к избиению. Прокуратура установила, что лагерь не получал разрешения на открытие от Роспотребнадзора. Сейчас лагерь закрыт.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится на связи с региональным детским омбудсменом по ситуации, произошедшей в военно-спортивном лагере в Хабаровском крае "Спецназ дети", откуда 11-летнего ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.