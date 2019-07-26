В Московском зоопарке родились пять детенышей сетчатого питона

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пять детенышей сетчатого питона появились на свет в Московском зоопарке, пара, у которой появились детеныши, живет в зоопарке с 1997 года и уже дважды приносила потомство, сообщил Московский зоопарк на своей странице в Facebook.

"Сетчатые питоны обитают в зоопарке уже много лет. Пара, у которой появились детеныши, родилась у нас же в 1997 году. С успехом размножалась уже дважды. В последнее время питоны не проявляли желания к выведению потомства... В апреле этого года самка отложила яйца прямо в вольере... Вскоре мы переместили яйца в специальный инкубатор. Это нужно, чтобы сберечь здоровье матери - все же она немолода. И - 10 июля из яиц благополучно вышло пять молодых питонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новорожденные питоны были 60-80 сантиметров в длину, а их вес составлял примерно 170 граммов. Как отметили в столичном зоосаде, это самый длинный вид змей в мире, их длина может достигать более 10 метров. При таких размерах крупные питоны в дикой природе могут поймать и проглотить даже такого хищника, как леопард.