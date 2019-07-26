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РИА Новости

В Московском зоопарке родились пять детенышей сетчатого питона

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкМосковский зоопарк закрыт на двухдневный карантин
Московский зоопарк закрыт на двухдневный карантин
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пять детенышей сетчатого питона появились на свет в Московском зоопарке, пара, у которой появились детеныши, живет в зоопарке с 1997 года и уже дважды приносила потомство, сообщил Московский зоопарк на своей странице в Facebook.
"Сетчатые питоны обитают в зоопарке уже много лет. Пара, у которой появились детеныши, родилась у нас же в 1997 году. С успехом размножалась уже дважды. В последнее время питоны не проявляли желания к выведению потомства... В апреле этого года самка отложила яйца прямо в вольере... Вскоре мы переместили яйца в специальный инкубатор. Это нужно, чтобы сберечь здоровье матери - все же она немолода. И - 10 июля из яиц благополучно вышло пять молодых питонов", - говорится в сообщении.
Московский зоопарк
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Отмечается, что новорожденные питоны были 60-80 сантиметров в длину, а их вес составлял примерно 170 граммов. Как отметили в столичном зоосаде, это самый длинный вид змей в мире, их длина может достигать более 10 метров. При таких размерах крупные питоны в дикой природе могут поймать и проглотить даже такого хищника, как леопард.
"Сетчатые питоны очень красивы. А их дети - очень милы. Однако это опасные змеи. Они плохо приручаются и могут напасть даже на того, кого знают годами. Даже взрослого человека питон может серьезно покалечить, и известно немало случаев нападения сетчатого питона на человека с самыми печальными последствиями. Такие змеи должны содержаться только в профильных учреждениях, а не в домашних условиях", - заключили в Московском зоопарке.
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Московский зоопаркМоскваРоссияОбщество
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