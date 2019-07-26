В Комитете избирателей Украины рассказали о голосах за кандидатов-двойников

Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области. Архивное фото

Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Более 90 тысяч украинцев проголосовали на парламентских выборах за кандидатов, которые имели одинаковые фамилии с более известными конкурентами, сообщил в пятницу Комитет избирателей Украины.

Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу обработала 100% протоколов, партия "Слуга народа" набирает 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.

"Комитет избирателей проанализировал количество проголосовавших 21 июля за кандидатов-двойников. Всего за лиц, которые имели одинаковые фамилии с более известными кандидатами, проголосовали 90 878 избирателей", - сообщила пресс-служба Комитета в Facebook

Также отмечается, что в среднем, в зависимости от округа, двойники получали от 0,06% до 5% голосов избирателей.