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РИА Новости

В Комитете избирателей Украины рассказали о голосах за кандидатов-двойников

Вчера, 13:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Более 90 тысяч украинцев проголосовали на парламентских выборах за кандидатов, которые имели одинаковые фамилии с более известными конкурентами, сообщил в пятницу Комитет избирателей Украины.
Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу обработала 100% протоколов, партия "Слуга народа" набирает 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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"Комитет избирателей проанализировал количество проголосовавших 21 июля за кандидатов-двойников. Всего за лиц, которые имели одинаковые фамилии с более известными кандидатами, проголосовали 90 878 избирателей", - сообщила пресс-служба Комитета в Facebook.
Также отмечается, что в среднем, в зависимости от округа, двойники получали от 0,06% до 5% голосов избирателей.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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