Пожар в банном комплексе в Екатеринбурге локализовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар на территории комплекса "Чапаевские бани" в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС.
Возгорание произошло в пятницу в 12.39 мск, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огнем была охвачена одна двухэтажная баня и надворные постройки, была угроза распространения огня на рядом стоящие строения.
"Угроза распространения огня ликвидирована, в 15.38 (13.38 мск) огонь локализован. Тушение пожара продолжается", – говорится в сообщении.