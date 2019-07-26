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РИА Новости

Новикомбанк намерен подписать на "МАКСе" контракты на 50 млрд рублей

Вчера, 13:50
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, планирует на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2019", который пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском, подписать соглашений на 50 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Новикомбанк в этом году выступает генеральным финансовым партнером "МАКСа". Кроме подписания ряда соглашений о финансировании предприятий авиационной промышленности, банк намерен провести деловые переговоры с действующими и потенциальными клиентами, обсудить значимые проекты, связанные с производством российской авиационной техники.
Новикомбанк, как один из учредителей конкурса "Авиастроитель года", примет участие в церемонии награждения победителей, которая состоится в рамах деловой программы авиасалона, с вручением специального приза от банка.
Как отмечается в пресс-релизе, за шесть месяцев 2019 года объем финансирования, предоставленного Новикомбанком предприятиям авиационного кластера, составил 116 миллиарда рублей, а общий объем выданных им гарантий превысил 40 миллиардов рублей.
11 июня, 10:21
Новикомбанк на ПМЭФ-2019 подписал контракты на 50 млрд рублей
"Авиационная отрасль – одно из ключевых направлений деятельности нашего акционера – госкорпорации Ростех, а значит, приоритет в финансировании Новикомбанка. К 2020 году планируется, что доля выручки Ростеха от авиационного кластера составит около 50% или около 1 триллиона рублей, поэтому Новикомбанк уделяет особое внимание таким мероприятиям как МАКС, ведь участие в салоне будет способствовать укреплению статуса опорного банка российской промышленности. Новикомбанк участвует в Авиасалоне с 2009 года и для нас этот год юбилейный. Это знаковая площадка для укрепления и расширения сотрудничества с нашими партнерами", - заявила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводятся в пресс-релизе.
АО АКБ "Новикомбанк" - входит в 25 крупнейших банков России. Приоритетное направление деятельности – финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.
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МАКСНовости компаний - Экономика
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