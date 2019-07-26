Новикомбанк намерен подписать на "МАКСе" контракты на 50 млрд рублей

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, планирует на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2019", который пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском, подписать соглашений на 50 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Новикомбанк в этом году выступает генеральным финансовым партнером "МАКСа". Кроме подписания ряда соглашений о финансировании предприятий авиационной промышленности, банк намерен провести деловые переговоры с действующими и потенциальными клиентами, обсудить значимые проекты, связанные с производством российской авиационной техники.

Новикомбанк, как один из учредителей конкурса "Авиастроитель года", примет участие в церемонии награждения победителей, которая состоится в рамах деловой программы авиасалона, с вручением специального приза от банка.

Как отмечается в пресс-релизе, за шесть месяцев 2019 года объем финансирования, предоставленного Новикомбанком предприятиям авиационного кластера, составил 116 миллиарда рублей, а общий объем выданных им гарантий превысил 40 миллиардов рублей.

"Авиационная отрасль – одно из ключевых направлений деятельности нашего акционера – госкорпорации Ростех, а значит, приоритет в финансировании Новикомбанка. К 2020 году планируется, что доля выручки Ростеха от авиационного кластера составит около 50% или около 1 триллиона рублей, поэтому Новикомбанк уделяет особое внимание таким мероприятиям как МАКС, ведь участие в салоне будет способствовать укреплению статуса опорного банка российской промышленности. Новикомбанк участвует в Авиасалоне с 2009 года и для нас этот год юбилейный. Это знаковая площадка для укрепления и расширения сотрудничества с нашими партнерами", - заявила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводятся в пресс-релизе.