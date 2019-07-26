Семья случайно нашла старинные банки и бутылки на несколько тысяч долларов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Семья из Канзаса во время ремонта обнаружила склад старинных банок и бутылок, коллекцию оценили в несколько тысяч долларов, Семья из Канзаса во время ремонта обнаружила склад старинных банок и бутылок, коллекцию оценили в несколько тысяч долларов, сообщает New York Post.

"Это был джекпот из 1940-х годов", - сказал нынешний владелец дома Даниэль Молдер.

Предметы нашли в одной из колонн переднего крыльца, когда решили демонтировать конструкцию. Вероятно, предыдущий хозяин хотел скрыть факт того, что любит выпить. Поэтому бросал пустые банки и бутылки в желоб. Их там накопилось около 100 штук и было это 40-х годах.

Благодаря тому, что предметы были внутри колоны, они хорошо сохранились, и теперь оцениваются коллекционерами в несколько тысяч долларов.