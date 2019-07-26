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РИА Новости
Культура

Семья случайно нашла старинные банки и бутылки на несколько тысяч долларов

Вчера, 17:55
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CC BY-SA 2.0 / Baker County Tourism Travel Baker County Follow / Eastern Oregon Museum in HainesСтарые бутылки
Старые бутылки
CC BY-SA 2.0 / Baker County Tourism Travel Baker County Follow / Eastern Oregon Museum in Haines
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Семья из Канзаса во время ремонта обнаружила склад старинных банок и бутылок, коллекцию оценили в несколько тысяч долларов, сообщает New York Post.
"Это был джекпот из 1940-х годов", - сказал нынешний владелец дома Даниэль Молдер.
Предметы нашли в одной из колонн переднего крыльца, когда решили демонтировать конструкцию. Вероятно, предыдущий хозяин хотел скрыть факт того, что любит выпить. Поэтому бросал пустые банки и бутылки в желоб. Их там накопилось около 100 штук и было это 40-х годах.
Благодаря тому, что предметы были внутри колоны, они хорошо сохранились, и теперь оцениваются коллекционерами в несколько тысяч долларов.
"Мы поискали в Интернете, и поняли, что некоторые из банок могут стоить от 40 до 50 долларов", - прокомментировал Молдер.
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