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РИА Новости

На Кубани будут судить стрелявшего в таксиста мужчину

Вчера, 13:49
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СОЧИ, 26 июл - РИА Новости. Суд на Кубани рассмотрит дело в отношении пассажира такси, стрелявшего в водителя из самодельного оружия, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в полицию Курганинского района Кубани поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение в бессознательном состоянии доставлен мужчина с огнестрельным ранением брюшной полости. Выяснилось, что пострадавший является водителем такси. При выполнении очередного заказа, когда он вез семейную пару, между ним и, как предполагается, пьяным пассажиром возник конфликт.
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"Во дворе многоквартирного дома пассажир разбил стекло автомобиля такси и выстрелил в водителя. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили и изъяли предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом типа револьвер. По заключению экспертизы, изъятое является самодельным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием… Задержали злоумышленника по месту его проживания. Как пояснил задержанный, оружие с патронами он нашел на берегу реки и решил оставить себе", - говорится в сообщении.
Мужчина был заключен под стражу, а в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
"Завершено расследование… Уголовное дело направлено в суд. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в сообщении.
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