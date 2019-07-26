На Кубани будут судить стрелявшего в таксиста мужчину

СОЧИ, 26 июл - РИА Новости. Суд на Кубани рассмотрит дело в отношении пассажира такси, стрелявшего в водителя из самодельного оружия, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в полицию Курганинского района Кубани поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение в бессознательном состоянии доставлен мужчина с огнестрельным ранением брюшной полости. Выяснилось, что пострадавший является водителем такси. При выполнении очередного заказа, когда он вез семейную пару, между ним и, как предполагается, пьяным пассажиром возник конфликт.

"Во дворе многоквартирного дома пассажир разбил стекло автомобиля такси и выстрелил в водителя. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили и изъяли предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом типа револьвер. По заключению экспертизы, изъятое является самодельным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием… Задержали злоумышленника по месту его проживания. Как пояснил задержанный, оружие с патронами он нашел на берегу реки и решил оставить себе", - говорится в сообщении.

Мужчина был заключен под стражу, а в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".