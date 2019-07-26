Комитет Госдумы по международным делам готов возобновить контакты с Радой

"Конечно, я готов к контактам, но мне сложно, потому что меня там включили в какие-то списки. Если из этих списков исключат и дадут добро на поездку в порядке исключительном, почему нет. Необходимо включаться. Необходимо возобновить контакты. И эти контакты будут лучшим ответом тем и на Украине, и за пределами постсоветского пространства, скажем так, кто пытается всеми силами Москву и Киев растолкать, развести и поссорить", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".