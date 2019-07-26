Комитет Госдумы по международным делам готов возобновить контакты с Радой

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам готов возобновить контакты и взаимодействие с Верховной Радой Украины, заявил председатель комитета Леонид Слуцкий.
"Конечно, я готов к контактам, но мне сложно, потому что меня там включили в какие-то списки. Если из этих списков исключат и дадут добро на поездку в порядке исключительном, почему нет. Необходимо включаться. Необходимо возобновить контакты. И эти контакты будут лучшим ответом тем и на Украине, и за пределами постсоветского пространства, скажем так, кто пытается всеми силами Москву и Киев растолкать, развести и поссорить", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что уже заявил о существующих в комитете по международным делам инициативах по возобновлению масштабных контактов с Радой.
"Если в блоке (президента Украины Владимира) Зеленского, в других блоках Верховной рады будут какие-то инициативы, я о наших инициативах уже заявил, хотя у нас существует для этого отдельный комитет. Но я от себя заявил, что мы в содружестве с комитетом по делам СНГ будем готовы к масштабным контактам, ровно к таким, к каким готов сегодня Киев", - подчеркнул Слуцкий.