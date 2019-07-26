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РИА Новости

Следствие не нашло криминала в гибели ребенка на базе отдыха под Костромой

Вчера, 13:36
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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Следствие не нашло криминальной составляющей в гибели четырехлетнего мальчика в бассейне частной базы отдыха под Костромой, где работает охранником его отец, сообщил в пятницу РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Четырехлетний мальчик утонул 24 июня в бассейне на частной базе отдыха, расположенной на берегу реки Качалка в Костромском районе. СК начал проверку обстоятельств трагедии. По данным следствия, ребенок находился на базе отдыха вместе со своим отцом, который работает там охранником.
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Мальчик и ранее купался в бассейне, у него были жилет и другие средства для плавания. Однако отец, как отмечало следствие, обнаружил ребенка в бассейне без них. Мужчина пытался оказать сыну первую медицинскую помощь, затем повез его в ближайший санаторий, однако фельдшер констатировала смерть ребенка.
"Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Криминальной составляющей здесь нет, просто - несчастный случай", - сказал собеседник агентства.
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Следственный комитет РФРоссияКостромаПроисшествия
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