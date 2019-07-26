Следствие не нашло криминала в гибели ребенка на базе отдыха под Костромой

ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Следствие не нашло криминальной составляющей в гибели четырехлетнего мальчика в бассейне частной базы отдыха под Костромой, где работает охранником его отец, сообщил в пятницу РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

Четырехлетний мальчик утонул 24 июня в бассейне на частной базе отдыха, расположенной на берегу реки Качалка в Костромском районе. СК начал проверку обстоятельств трагедии. По данным следствия, ребенок находился на базе отдыха вместе со своим отцом, который работает там охранником.

Мальчик и ранее купался в бассейне, у него были жилет и другие средства для плавания. Однако отец, как отмечало следствие, обнаружил ребенка в бассейне без них. Мужчина пытался оказать сыну первую медицинскую помощь, затем повез его в ближайший санаторий, однако фельдшер констатировала смерть ребенка.