В Нижегородской области предложили оценить ценовую конкуренцию в регионе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Правительство Нижегородской области предлагает местным жителям оценить состояние ценовой конкуренции в регионе, сообщает пресс-служба губернатора.

В соответствии со стандартом развития конкуренции проводится мониторинг состояния конкурентной среды в области. Потребители помогут изучить уровень удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции, удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг.

"Разумная ценовая политика напрямую влияет на качество жизни граждан. Важно знать, насколько нижегородцы довольны текущей ситуацией. Исходя из этого, в рамках полномочий регионального правительства, мы будем разрабатывать мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, в рамках мониторинга предприниматели также выскажутся о состоянии конкурентной среды и наличии административных барьеров, препятствующих открытию нового бизнеса и развитию текущей деятельности.

Никитин добавил, что "необходимо сохранять баланс интересов производителей, поставщиков и потребителей, жителей Нижегородской области".