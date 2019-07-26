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РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области предложили оценить ценовую конкуренцию в регионе

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Правительство Нижегородской области предлагает местным жителям оценить состояние ценовой конкуренции в регионе, сообщает пресс-служба губернатора.
В соответствии со стандартом развития конкуренции проводится мониторинг состояния конкурентной среды в области. Потребители помогут изучить уровень удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции, удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг.
"Разумная ценовая политика напрямую влияет на качество жизни граждан. Важно знать, насколько нижегородцы довольны текущей ситуацией. Исходя из этого, в рамках полномочий регионального правительства, мы будем разрабатывать мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, в рамках мониторинга предприниматели также выскажутся о состоянии конкурентной среды и наличии административных барьеров, препятствующих открытию нового бизнеса и развитию текущей деятельности.
Никитин добавил, что "необходимо сохранять баланс интересов производителей, поставщиков и потребителей, жителей Нижегородской области".
Принять участие в исследовании можно, заполнив анкеты до 15 сентября на сайте министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
18 июля, 17:52
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