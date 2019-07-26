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РИА Новости

На Кубани арестовали полицейского, обвиняемого в хищении служебного катера

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов плывут на полицейском катере
Сотрудники правоохранительных органов плывут на полицейском катере
© РИА Новости / Андрей Стенин
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СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Полицейского, рассказывавшего о якобы смытом при наводнении на Кубани служебном катере, обвинили в хищении этого катера и заключили под стражу, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщалось ранее, по версии следствия, преступление совершено в период с октября по декабрь 2018 года. Полицейский рассказал своему руководству, что служебный катер "Стриж-4" был смыт с территории гаражно-лодочного кооператива в результате наводнения в Туапсинском районе. При этом он подделал справку от имени председателя гаражно-лодочного кооператива, согласно которой катер до начала стихии якобы находился на его территории, а сам полицейский создавал видимость поиска судна, зная, что оно находится в сохранности в гаражном боксе морского торгового порта.
В результате мужчина причинил ущерб ГУ МВД России по Краснодарскому краю на сумму более 730 тысяч рублей.
"В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, в результате которого был похищен служебный катер, сотруднику полиции предъявлено обвинение… Он обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и подделке официальных документов… В ходе расследования уголовного дела была получена оперативная информация о том, что сотрудник полиции намеревается скрыться… И он заключен под стражу", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полицейский был уволен.
"В отношении полицейского была проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен 8 февраля 2019 года из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
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