На Кубани арестовали полицейского, обвиняемого в хищении служебного катера

СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Полицейского, рассказывавшего о якобы смытом при наводнении на Кубани служебном катере, обвинили в хищении этого катера и заключили под стражу, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, преступление совершено в период с октября по декабрь 2018 года. Полицейский рассказал своему руководству, что служебный катер "Стриж-4" был смыт с территории гаражно-лодочного кооператива в результате наводнения в Туапсинском районе. При этом он подделал справку от имени председателя гаражно-лодочного кооператива, согласно которой катер до начала стихии якобы находился на его территории, а сам полицейский создавал видимость поиска судна, зная, что оно находится в сохранности в гаражном боксе морского торгового порта.

В результате мужчина причинил ущерб ГУ МВД России по Краснодарскому краю на сумму более 730 тысяч рублей.

"В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, в результате которого был похищен служебный катер, сотруднику полиции предъявлено обвинение… Он обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и подделке официальных документов… В ходе расследования уголовного дела была получена оперативная информация о том, что сотрудник полиции намеревается скрыться… И он заключен под стражу", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полицейский был уволен.

"В отношении полицейского была проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен 8 февраля 2019 года из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении.