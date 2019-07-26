Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T13:21Z
https://ria.ru/20190726/1556905197.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

НАБУ подтвердило данные об обысках в Окружном админсуде Киева

Вчера, 13:20
248
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Обыски проходят в Окружном административном суде Киева, сообщила в пятницу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Ранее издание "Левый берег" со ссылкой на источник сообщило, что обыски проходят в Окружном административном суде.
Машина патрульной полиции Украины
24 апреля, 12:48
В НАБУ прошли обыски по делу о хищениях в "Укроборонпроме", сообщили СМИ
"Детективы НАБУ вместе с Генпрокуратурой осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателями и отдельными судьями", - говорится в сообщении НАБУ в Twitter.
030000
Обсудить 0
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Кличко заявил, что отстранение от должности мэра Киева будет незаконным
РИА
Новости
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
ПАСЕ не комментирует идею Володина по мониторингу обязательств перед СЕ
Свиньи на ферме в США
США увеличили поддержку фермеров из-за торговой войны с Китаем
Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
В Комитете избирателей Украины рассказали о голосах за кандидатов-двойников
Лента
новостей
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Nord Stream 2 AG допускают отдельный арбитраж с Еверосоюзом
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
Комитет Госдумы по международным делам готов возобновить контакты с Радой
Сотрудники правоохранительных органов плывут на полицейском катере
На Кубани арестовали полицейского, обвиняемого в хищении служебного катера
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий рассказал о контактах членов партии "Слуга народа" с депутатами ГД
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Россия готова к попыткам оспорить ее полномочия в ПАСЕ, заявил Слуцкий
Символический сварной шов Турецкого потока
Первую нитку "Турецкого потока" запустят в 2020 году, заявил Новак
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Эксперт назвал зеленый луч в Азовском море плодом воображения Украины
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
На севере Франции отменили красный уровень метеоопасности
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
Польша вынуждена признать роль СССР в своем спасении, заявили в РВИО
Экспериментальный образец светофора предупреждает водителей о приближении к пешеходному переходу
В России создали светофор, проецирующий "лазерную стену"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
Лента новостейМолния