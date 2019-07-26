НАБУ подтвердило данные об обысках в Окружном админсуде Киева

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Обыски проходят в Окружном административном суде Киева, сообщила в пятницу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Ранее издание "Левый берег" со ссылкой на источник сообщило, что обыски проходят в Окружном административном суде.
"Детективы НАБУ вместе с Генпрокуратурой осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателями и отдельными судьями", - говорится в сообщении НАБУ в Twitter.
Детективи #НАБУ разом з #ГПУ здійснюють санкціоновані обшуки у приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК) в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями #ОАСК— NAB Ukraine (@nab_ukr) July 26, 2019